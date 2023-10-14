الهيئة الإنجيلية تقدم دور تاريخي في إغاثة الفلسطينيين.. تفاصيل

انطلقت منذ قليل، قافلة شاملة لإغاثة الشعب الفلسطيني من اعداد الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تعكس مدى علاقة الشعبين وتؤكد على دور الدولة المصرية والقيادة السياسية مسؤولية مصر في رعاية الشعوب العربية.



تكون القافلة التي توجهت لمساعدة أهلي غزة، من حاملة قرابة 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقالت الأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، عن هذا الدور، قائلة: "ساهمت بنحو 42 طنًّا من المواد الغذائية الجافة، والتي تخدم حوالي 5000 أسرة، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين".



ومن جانبة، عبر رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندرية زكي، على أهمية الدور المصري في التعامل مع الأحداث الجارية بفلسطين، قائلًا: "التدخل المصري في محاولة وقف العنف ودعم وإغاثة الفلسطنيين هو الأكثر عقلانية، ويؤكد اهتمام القيادة المصرية على سلامة البشر، والحفاظ على الأرض، ويعكس علاقة الشعبين، وامتلاك التحالف الوطني للعمل الأهلي القدرة على الإغاثة الإقليمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية".