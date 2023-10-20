دعما لفلسطين.. المئات ينظموا وقفه احتجاجية بميدان الساعة بقنا

نظم المئات من المواطنين اليوم الجمعة وعقباالخروج من المساجد وأداء صلاة الجمعة، وقفه احتجاجية بميدان الساعة بمدينة قنا، لدعم قرارات القيادة السياسية بخصوص الأحداث الجارية بفلسطين المحتلة وإعلان التضامن الكامل معها، فيما تراه لحماية الأمن القومى المصرى ودعم القضية الفلسطينية.

وكانت عددًا من القوى المدنية والسياسية ومنظمات حقوقيه قد دعت الأربعاء الماضى، لتنظيم وقفات احتجاجية بعدد من الميادين العامة بمحافظات الجمهورية لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وذلك بمشاركة عددًا من الأحزاب السياسية مدعومة بالأسر الطلابية واتحاد الطلاب بجامعة جنوب الوادى، قد دعوا لتنظيم وقفه احتجاجية فى ميدان الساعة بوسط مدينة قنا، وذلك لتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

المحتجون بقنا و خلال تظاهرهم رفعوا إعلام فلسطين ورتدوا الكوفية الفلسطينية، وذلك لتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة ضد المجازر الإسرائيلية بحقهم.

وردد المحتجون اليوم هتافات مدويه بميدان الساعة بوسط قنا، هتاف تندد بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ودعم فلسطين غزة غزة رمز العزة ويا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكى بالملايين وبروح بالدم نفديك يا أقص ، وذلك لتعبير عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصر والعرب وفى حق الشعب الفلسطيني فى العيش بسلام على أرضه وإقامة دولتة المستقلة على ارضه المحتلة.

وفى السياق ذاته دشنت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادى بقنا، حملة تبرع بالدم، وذلك في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.