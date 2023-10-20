"خبراء الضرائب": إنشاء سجل لقيد المحاسبين يقضي على عشوائية المهنة

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بإنشاء سجل لقيد المحاسبين الذين يجوز لهم التوقيع على الإقرارات الضريبية، أو التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوي الشأن.



ونص القرار على أنه يحظر على موظفي مصلحة الضرائب التعامل مع المحاسبين غير المقيدين في سجل المصلحة كما يحظر عليهم قبول أي إقرارات ضريبية موقعة منهم وذلك بعد مضي 45 يوما من تاريخ العمل بالقرار.



وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن المنظومة الضريبية في مصر شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة في ظل استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي.



وأضاف أنه لم يواكب ذلك تطور مماثل في الجانب الاخر من المنظومة الضريبية في ظل غياب توصيف حقيقي لمهنة المحاسب الضريبي المتخصص الذي يمثل همزة الوصل بين الإدارة الضريبية الممولين، وذلك سمح بوجود دخلاء على المهنة وإساءة للمجتمع الضريبي بصفة عامة ولمهنة المحاسب الضريبي المتخصص بصفة خاصة.



قال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار وزير المالية يضع الأمور في نصابها الصحيح ويقضي على العشوائية في مهنة المحاسب الضريبي، بحيث يصبح من يزاول المهنة يملك المواصفات والخبرات التي تؤهله لتقديم للخدمات و الاستشارات الضريبية واعتماد الاقرارات الضريبية ويستبعد غير المتخصصين مما يؤدي إلى الارتقاء بالمهنة، بما يتماشى مع جهود الدكتور معيط و الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب للوصول بالسياسة الضريبية المصرية إلى ما يتناسب مع مكانة مصر.