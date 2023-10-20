موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.. الأسواق تترقب لحسم مصير سعر الفائدة

تترقب الأسواق العالمية وكبار رجال الأعمال والمستثمرين موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي لحسم مصير سعر الفائدة، وسط توقعات برفع سعر الفائدة بعد تثبيتها خلال الاجتماع الأخير.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" اجتماعها السابع هذا العام في 31 من شهر أكتوبر الجاري، ويستمر على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الرئيسية في الفترة المقبلة.

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قرر في اجتماعه الأخير لشهر سبتمبر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.5% كما هي عند أعلى مستوى في 22 عاما، مؤكدًا أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المائة على المدى الطويل.

ويختتم البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعاته هذا العام بعد لإقامة اجتماعه الثامن والأخير لبحث أسعار الفائدة يومي 12 و13 من شهر ديسمبر المقبل 2023.

تجدر الإشارة إلى أنه تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي 8 مرات كل عام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.