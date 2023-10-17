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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الذهب يفقد بريقه مع ترقب خطاب رئيس الفيدرالي الأميركي

بوابة الوفد الإلكترونية

سجلت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر2023، وجاء ذلك مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل صدور بيانات اقتصادية وخطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول هذا الأسبوع، والذي يمكن أن يحول اتجاه قرارات أسعار الفائدة المقبلة.

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ارتفاع جماعي لأسعار العملات الأجنبية بالبنوك اليوم الثلاثاء 17-10-2023

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انخفاض كبير بأسعار الذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء 17-10-2023

 

تحركات الأسعار

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1916.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1930.00 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، كما ارتفع الدولار، مما يزيد من تكلفة السبائك التي لا تدر عائدا على حائزي العملات الأخرى، قبيل صدور بيانات عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وتتكهن الأسواق بأن خطاب باول المزمع يوم الخميس يمكن أن يقدم مزيدا من الوضوح بشأن موقف البنك المركزي الأميركي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، بعد الإيماءات الأكثر ميلا إلى التيسير النقدي من جانب كبار مسؤولي السياسة النقدية في الأسابيع القليلة الماضية.

ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة ايضا زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

كما أدت التوترات في الشرق الأوسط، التي دفعت أسعار الذهب كملاذ آمن إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، إلى تفاقم حالة الغموض في السوق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.53 دولار للأونصة، والبلاتين 0.2 بالمئة إلى 889.06 دولار والبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1138.92 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2335 جنيها.

عيار 18 يسجل 2001 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2696جنيها.

الجنيه الذهب 18680جنيها.

ويأتي هذا التراجع التدريجي الحالي في سعر الذهب يعكس انتهاء التسارع على الذهب كملاذ آمن سواء في السوق العالمي أو المحلي، لتقوم الأسواق حالياً بترقب التوترات في الشرق الأوسط قبل اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن من جديد كما حدث نهاية الأسبوع الماضي. 

قد يستمر التراجع التدريجي في أسعار الذهب المحلي حتى مستويات 2300 جنيه للجرام خاصة أن الذهب المحلي يجد عدة عوامل تمنعه من التوسع في الهبوط.

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