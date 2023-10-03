الذهب يهبط للجلسة السابعة مع تمسك "الفيدرالي" بالتشديد النقدي

استمرت عمليات بيع الذهب، اليوم الثلاثاء، وسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

الذهب

وتراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما تصل نسبته نحو 0.6% ليصل إلى مستوى سعر 1817 دولارًا للأونصة.

وانخفض الذهب للجلسة السابعة على التوالي مسجلًا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1833.40 دولار.

وارتفع الدولار مسجلًا ذروة 10 أشهر مجددًا، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة مستوى مرتفعًا جديدًا هو الأعلى في 16 عامًا بعدما أظهرت بيانات أمس الإثنين أن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة اتخذت خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر.

ويؤثر ارتفاع الدولار وعوائد السندات على المعدن الأصفر( الذهب )، الذي يُسعر بالدولار ولا يدر عائدًا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 20.77 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر ونصف.

وانخفض البلاتين 0.8% إلى أدنى مستوى في عام عند 869.90 دولار. ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1200.04 دولار.

ارتفاع الدولار إلى مستوى جديد وسط بيانات قوية:

الدولار

صعد الدولار إلى مستويات مرتفعة جديدة، اليوم الثلاثاء، ودفع الين للانخفاض مقتربًا أكثر من نطاق تدخل السلطات، وذلك بعد بيانات اقتصادية قوية بالولايات المتحدة عززت توقع إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.

ووصل اليورو إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام مقابل الدولار، وهبط إلى ما دون مستوى يناير/كانون الثاني المتدني البالغ 1.0482، إذ سلطت مسوح لقطاع الصناعات التحويلية صدرت في كل من أوروبا والولايات المتحدة أمس الإثنين الضوء على التباين بين الاقتصادين.

وارتفع مؤشر الدولار نحو 0.5 % إلى 107.06، ووصل في مرحلة ما إلى 107.12، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وسجل الين في أحدث تداولات 149.80 مقابل الدولار، ليظل قريبًا من أدنى مستوى خلال الليل البالغ 149.88.

وهبط اليورو إلى 1.0462 دولار في التعاملات الصباحية الآسيوية، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر من العام الماضي، بعد أن أظهر مسح لمؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو أمس الإثنين أن الطلب واصل الانكماش بوتيرة نادرًا ما تم تجاوزها منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 1997.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.20790 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 16 مارس.