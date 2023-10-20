الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

قادة الخليج ودول آسيان يعربون عن قلقهم من تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

قادة الخليج
قادة الخليج

أعرب قادة الخليج ودول رابطة الآسيان التى تضم 10 دول من جنوب شرق آسيا فى مقدمتهم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند عن قلقهم حيال تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.

أدان القادة فى بيان ختامى صادر عن القمة التى انعقدت فى الرياض اليوم الجمعة جميع الهجمات ضد المدنيين ووجهوا الدعوة الى جميع الاطراف المعنية لوقف إطلاق النار والعمل على سرعة دخول المساعدات الغذائبة والوقود دون عوائق إلى غزة.

طالب البيان جميع أطراف النزاع بالعمل على حماية المدنيين وعدم استهدافهم والالتزام بالقانون الدولى خاصه اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في الحروب.

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