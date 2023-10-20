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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ولي العهد السعودي: يؤلمنا ما تشهده غزة من عنف متصاعد

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى

طالب الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية في غزة.


ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه الأبرياء

وجدد ولي العهد فى كلمته التي ألقاها اليوم الجمعة فى افتتاح قمة الرياض بين دول الخليج ودول رابطةالآسيان، رفض المملكه القاطع لاستهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة.
وقال: "يؤلمنا ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه الأبرياء".

 

وطالب بتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لحل عادل بإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967.

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