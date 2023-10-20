أيمن محسب: أعضاء النواب والشيوخ يفوضون الرئيس السيسي لرفض فكرة التهجير

قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنّ الشعب المصري سينزل اليوم إلى الشوارع لدعم القيادة السياسية والجيش المصري وتفويض الرئيس السيسي وإعلان رفض ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة.

بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

وأضاف “محسب” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أن جلسة أمس التي عقدها المجلس لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كانت مشرفة جدا وتليق به، مشددًا على عدم وجود أي تهاون في تفريط بحبة رمل واحدة ضحى من أجلها أجدادنا وآباءنا في سيناء.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وتابع: "نتيجة لذلك دعا كل النواب إلى انعقاد المجلس ودعا رئيس المجلس إلى جلسة طارئة، لكل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولم يختلفوا حول تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا لإجراءات الدستور".

وواصل وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب: "لا نتضامن مع الشعب الفلسطيني، بل نحن أصحاب القضية، حيث نشعر ونعيش حالة الاكتئاب والكابوس الأسود الذي يمر على مصر كما يمر على فلسطين".