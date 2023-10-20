حملة لإزالة الإشغالات بمدينة العبور

تابع المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، الأوضاع داخل الشوارع والميادين بنطاق الأحياء،حيث تم تشكيل حملة مسائية تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز.

وأسفر عمل الحملة علي إزالة كل أشكال التعديات والإشغالات والباعة الجائلين منها، استجابة سريعة من الجهاز لشكاوي المواطنين وحفاظا علي الواجهة الحضارية لعروس المدن، وأثناء مرور الحملة تم ضبط كافية مخالف بالقطعة رقم (55) مركز خدمات الحي السادس، وتم رفع الاشغالات بمحيط الكافية والتحفظ علي الادوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن المهندس أحمد رشاد شدد على رؤساء الأحياء وإدارات الإزالة الفورية بالجهاز لتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالشوارع والميادين على مستوى الأحياء بالتعاون مع كل الأجهزة التنفيذية، كما شدد على تكثيف الحملات المسائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

