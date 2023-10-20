عاجل
غوتيريش: مصر بلد ذات سيادة ويجب احترام قوانينها
الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

هجوم شرس على أصالة بعد إحيائها حفل مهرجان الغناء بالفصحى.. صور

أصالة
أصالة

هاجم نشطاء السوشيال ميديا المطربة أصالة، بعد إحيائها حفلاً غنائيًا بمهرجان الغناء بالفصحى، مساء أمس، وذلك نظرًا لأحداث غزة التي حرص عدد من نجوم الفن بإلغاء حفلاتهم تضامنًا مع القضية الفلسطينية وشعبها.

 

وقدمت المطربة أصالة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

 

ويشار إلى أن حرصت المطربة أصالة، على ارتداء ملابس الحداد السوداء أثناء غنائها على المسرح.

مهرجان الغناء بالفصحى

يذكر أن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الغناء بالفصحى تقام في الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر الجاري، وتضم حفلات لنجوم الغناء في السعودية والعالم العربي، وعدد من الفنانين الصاعدين، إلى جانب عروض للأغاني الكلاسيكية وإلقاء قصائد كبار شعراء التراث العربي، وتقام الفعاليات على مسرح أبو بكر سالم، في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

 

جدير بالذكر أن مهرجان الغناء بالفصحى تنظمه وزارة الثقافة السعودية، بهدف تعزيز اللغة العربية والاحتفاء بها، في سبيل تأصيل الثقافة اللغوية.

مواد متعلقة

ما هو حفل توزيع جوائز MTV بعد إلغائه بسبب أحداث غزة

قصة وأبطال حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب" قبل انطلاقها

تعرف على لجنة تحكيم «كوميدي ستارز 3» بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

القائمة الكاملة للأفلام المشاركة بمهرجان أيام قرطاج السينمائي

تفاصيل فيلم Killers of the Flower Moon

أهم المحطات في حياة هناء عبد الفتاح بذكرى وفاته

تفاصيل مسابقة "سامية حبيب للمقال النقدي" بملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

"أثبت في دقيقة أنه سفير الإنسانية".. هالة سرحان تشيد بفيديو محمد صلاح
الجريدة الورقية