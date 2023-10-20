توافد .. المئات على ميدان المؤسسة بالقليوبية لدعم القضية الفلسطيينية

توافد المئات من أبناء المراكز على مستوى محافظة القليوبية ، صباح اليوم الجمعة، إلى ميدان المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية للمواطنين لدعم القضية الفلسطينية.

وحرص أهالى مراكز القليوبية ، وهم متجهون إلى ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة ، أثناء سيرهم بالطريق على رفع الأعلام المصرية و علم فلسطين ، ليرفرف فى الهواء ، وترديد بعض الهتافات الوطنية ، معبرين عن غضبهم وسخطهم على ما يحدث بقطاع غزة و المجازر الوحشية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وتستقبل ميادين محافظات مصر، بعد قليل، آلاف المتظاهرين دعمًا لأهالينا في قطاع غزة، عقب الهجمات الإسرائيلية الغاشمة خلال الأيام الماضية.

وتأتي المظاهرات في كافة المحافظات، دعمًا أيضًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه الرافض لتهجير سكان غزة إلى مصر، إذ أكد السيسي أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: مصر دولة ذات سيادة، حيث إن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل.

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