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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنتخابات الزمالك.. مشادات متكررة بين الأعضاء والمرشحين

مشادات قوية في إنتخابات
مشادات قوية في إنتخابات الزمالك

شهدت إنتخابات نادي الزمالك العديد من المشادات القوية منذ فتح باب التسجيل في التاسعة صباح اليوم في ظل الإقبال الكبير والتزاحم بين الأعضاء داخل مقر النادي.

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قوائم مضروبة تشعل انتخابات الزمالك

وأوقف رئيس اللجنة المشرفة على الأنتخابات عملية التسجيل صباح اليوم لفترة وجيزة بسبب التدافع قبل أن يتم إستئناف العملية الإنتخابية بصورة طبيعية.

وشهدت العملية الإنتخابية مشادة قوية بين الحسيني سمير المرشح لعضوية المجلس فوق السن مع أحد الأعضاء.

وتدخل الأمن سريعاً لإنهاء الأزمة قبل أن تتطور الأمور بين الجانبين، قبل أن تشتعل مشادة أخرى بين أحد الأعضاء وسيف الإسلام محمد المرشح للعضوية فوق السن.

القوائم المضروبة تشعل إنتخابات الزمالك

على جانب آخر أنتشرت داخل لجان الانتخابات بنادي الزمالك عبر وسائل التواصل الإجتماعي قوائم مضروبة على الأعضاء يتواجد بها هاني العتال في قائمة حسين لبيب (القائمة الموحدة) على منصب نائب الرئيس.

وظهرت القائمة المضروبة في الانتخابات الجارية في النادي في الوقت الحالي، لإختيار مجلس إدارة جديد (2023-2027).

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