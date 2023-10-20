جايين من كل حتة.. توافد أهالي الدقهلية للمشاركة في مسيرات التضامن مع القضية الفلسطينية بميدان المحطة

شهد ميدان المحطة في مدينة المنصورة بدأ توافد رافعين أعلام فلسطين إلى جانب أعلام مصر تعبيرًا عن التضامن بين الشعبين والوحدة الوطنية. وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.ردد المتظاهرون هتافات أثناء الوقفة مثل: «يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكى ليوم الدين» و«لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله».

وطالب المتظاهرون بفتح الحدود لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والسماح للقوافل الطبية بالمرور، وهتفوا «لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله» و«بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، كما دعت لجنة الهلال الأحمر إلى التبرع بالدم لصالح الفلسطينيين وإنقاذ آلاف الأرواح.

يشار إلى مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.