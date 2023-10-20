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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يبحث مع وزير الصحة تطوير منظومة علاج الأعضاء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الخميس، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، في مكتبة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تطوير منظومة علاج المحامين.

بحث نقيب المحامين، مع وزير الصحة، خلال اللقاء إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين ووزارة الصحة لتحسين وتطوير منظومة العلاج بنقابة المحامين، وتوفير كل الدعم الطبي اللازم للمحامي وأسرته.

واتفق الأستاذ عبدالحليم علام، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، على إعداد بروتوكول تعاون، لتوفير كافة الخدمات الطبية للسادة المحامين وأسرهم.

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