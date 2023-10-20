دور الجامعات في دعم القضية الفلسطينية وتأييد قرار رفض التهجير (شاهد)

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنّ المنطقة الآن مشتعلة وهناك خطر يداهم مصر من كل حدودها، وهذا الخروج المكثف للتظاهرات يثبت أن معدن المصري يظهر في وقت الأزمة، لافتًا أنه في 30 يونيو خرجت كل حشود الشعب المصري في الشوارع مثل ثورة 30 يونيو ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي التفويض لمحاربة الإرهاب.



وأضاف "النعماني"، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أن خروج الشباب في كل أنحاء مصر بهذا الكم والحشد الرهيب لدعم فلسطين أثبت أن العالم كله أن شباب مصر واعٍ ومتحضر ويفهم من هو العدو وما هو الوطن.

مساعدة الأخوة في غزة

وتابع: "لا يوجد فارق بين الشباب والبنات، فـ البنت المصرية والمرأة المصرية تدرك الخطر الداهم، وبالنسبة للتبرع بالدم، فقد اقترح الشباب ذلك من أجل مساعدة إخوانهم في غزة، وهناك فكرة كي يتبرع الشباب بالمال والموظفين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس بجزء من رواتبهم".

تهجير الفلسطينيين

وأشار رئيس جامعة سوهاج، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، كما رفض شباب مصر هذا الأمر، مشددًا على أن خروج الشباب لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء كان عفويا.

