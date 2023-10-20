انطلاق قمة الرياض بين دول الخليج ورابطة "الآسيان"

انطلقت اليوم الجمعة أعمال قمة الرياض بين قادة دول الخليج ورابطة الآسيان التى تضم دول جنوب شرق آسيا، وتبحث القمة رفع التعاون بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجي، واستكشاف الفرص الجديدة.

وتناقش القمة خطة العمل المشتركة خلال السنوات القادمة وتعزيز التعاون خاصة فى مجالات الاقتصاد والأمن والثقافة، إلى جانب الاستثمار والسياحة والزراعة والتعليم والتدريب.

تعزيز العلاقات القائمة بين دول الخليج ورابطة الآسيان

تهدف القمة إلى تعزيز العلاقات القائمة بين دول الخليج ورابطة الآسيان في ظل الظروف الراهنة والأوضاع الإقليمية والمتغيرات الدولية المتسارعة و الارتقاء بهذه العلاقات والاستفادة من إمكانات الجانبين لتحقيق التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات والمخاطر.

وتعمل القمة على تنمية العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستوى المتعدد والثنائي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز آليات وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي والتنمية».

وتضم دول رابطة الآسيان التي تأسست عام 1967 إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، وفيتنام.



وتسهم نتائج القمة في تحقيق الأمن والازدهار من خلال تعزيز العلاقاتوالمشتركه وإيجاد نوع من الشراكة والبحث عن آليات تضمن استدامة التشاور والحوار وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار .