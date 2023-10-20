أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم الجمعة

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور، تفاوتًا ملحوظًا وذلك مقارنة بالأيام الماضية، فهناك بعض الأنواع انخفضت وأنواع أخرى ارتفعت أثمانها.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضروات اليوم الجمعة في سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

الطماطم:- من 4 لـ 8 جنيهات.

البطاطس:- من 11 لـ 14 جنيهًا.

البصل:- من 13.5 لـ 19.5 جنيهًا.

الكوسة:- من 6 لـ 9 جنيهات.

الفاصوليا:- من 8 لـ 12 جنيهًا.

جزر بدون عروش:- من 10 لـ 22 جنيهًا.

الباذنجان البلدي:- من 4 لـ 6 جنيهات.

الباذنجان الرومي:- من 2 لـ 4 جنيهات.

الباذنجان الأبيض:- من 4 لـ 6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي:- من 5 لـ 9 جنيهات.

الفلفل الألوان:- من 20 لـ 26 جنيهًا.

الملوخية:- من 3 لـ 4 جنيهات.

الخيار الصوب:- من 5 لـ 9 جنيهات.

الخيار البلدي:- من 3.5 لـ 6 جنيهات.

البامية:- من 25 لـ 35 جنيهًا.

القلقاس:- من 7 لـ 10 جنيهات.

البطاطا:- من 3 لـ 6 جنيهات.

الثوم:- من 15 لـ 35 جنيهًا.

اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 4 لـ 6 جنيهات.

الزيتون التفاحي:- من 35 لـ 45 جنيهًا.

الزيتون العزيزي:- من 35 لـ 45 جنيهًا.

البروكلي:- من 13 لـ 19 جنيهًا.