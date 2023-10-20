بحث آفاق التعاون بين الإيسيسكو وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

التقى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور توني تشان، رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) بالمملكة العربية السعودية، حيث بحثا آفاق التعاون بين الإيسيسكو والجامعة في تعزيز البحث العلمي ودعم الشباب في ريادة الأعمال بتطبيقات التكنولوجيا الحديثة والابتكار.

وخلال اللقاء، الذي جرى بمقر الجامعة في مدينة جدة استعرض الدكتور المالك أبرز محاور الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للإيسيسكو، وأهم المبادرات والبرامج التي تنفذها لدعم جهود دولها الأعضاء في مجالات التكنولوجيا والابتكار وتطوير البحث العلمي، خصوصا الموجهة لفائدة النساء والشباب.

وأشار إلى انفتاح الإيسيسكو على التعاون مع الجامعات لما لها من دور محوري في تكوين الشباب وتنمية قدراتهم لمواجهة التحديات المستقبلية، وإنشاء المنظمة عددا من الكراسي العلمية في مجموعة من أعرق الجامعات داخل العالم الإسلامي وخارجه، مؤكدا حرص الإيسيسكو على بناء تعاون مثمر مع "كاوست" لما تتمتع به من خبرات متميزة، وما تقدمه من برامج تعليمية متطورة.

من جانبه رحب الدكتور تشان بزيارة المدير العام للإيسيسكو والوفد المرافق له مقر جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، مشيرا إلى أن هناك عددا من المبادرات والبرامج التي تنفذها الجامعة وتتوافق في الأهداف مع بعض مبادرات الإيسيسكو، خصوصا ما يتعلق بدعم مشاريع الشباب في التكنولوجيا والابتكار.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مقترحات التعاون بين الإيسيسكو وكاوست لتعزيز البحث العلمي، وفي مقدمتها بحث إنشاء كرسي في الجامعة يختص بمجال الهندسة الحيوية وتكنولوجيا النانو، لإطلاق عدد من برامج التدريب البحثي، ونقل وتبادل المعارف في المجال، وإذكاء الوعي بأهمية التطوير المؤسسي في المجال.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق للاتفاق على خطط للتعاون، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء كرسي الإيسيسكو في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.