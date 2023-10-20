الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنتخابات الزمالك.. ميرفت السيد تطالب أعضاء الجمعية العمومية بإنقاذ النادي

ميرفت السيد
ميرفت السيد

وجهت ميرفت السيد المرشحة على منصب الرئاسة في إنتخابات نادي الزمالك والتي تقام اليوم الجمعة رسالة لأعضاء الجمعية العمومية.

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رسميا.. عودة حسام المندوه من جديد لـ انتخابات الزمالك

وطالبت ميرفت السيد في حديثها مع أعضاء النادي فور وصولها للإدلاء بصوتها في الإنتخابات بإنقاذ نادي الزمالك والحفاظ عليه خلال المرحلة المقبلة.

بدء توافد اعضاء الزمالك للتصويت في الانتخابات

وكان أعضاء النادي قد توافدوا مبكراً على مقر الزمالك بميت عقبة لإنتخاب مجلس إدارة جديد.

وإنطلقت عملية التسجيل في كشوف الناخبين منذ التاسعة صباح اليوم على أن تستمر حتى السابعة مساءً.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد أنهت كافة الترتيبات لضمان خروج العملية الإنتخابية بأفضل صورة ممكنة.

وتشهد إنتخابات نادي الزمالك منافسة عنيفة على جميع مقاعد مجلس الإدارة بين 63 مرشحاً.

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