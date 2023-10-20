إنتخابات الزمالك.. مرشحي الرئاسة يستقبلون أعضاء الجمعية العمومية (شاهد)

حرص فاروق جعفر وحسين لبيب المرشحين البارزين على منصب رئيس نادي الزمالك في الإنتخابات التي تقاك اليوم الجمعة على التواجد مبكراً أمام الخيام الإنتخابية بمقر النادي في ميت عقبة.

وقام فاروق جعفر بإستقبال أعضاء الجمعية العمومية رفقة عدد من المرشحين في مقدمتهم سيد متولي.

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على الجانب الآخر تواجد حسين لبيب أيضاً لإستقبال الأعضام رفقة عدد من أعضاء قائمته الإنتخابية، كما تواجد هاني العتال والحسيني سمير وبعض المرشحين المستقلين لمنصب عضوية النادي.

بدء توافد اعضاء الزمالك للتصويت في الانتخابات

وكان أعضاء النادي قد توافدوا مبكراً على مقر الزمالك بميت عقبة لإنتخاب مجلس إدارة جديد.

وإنطلقت عملية التسجيل في كشوف الناخبين منذ التاسعة صباح اليوم على أن تستمر حتى السابعة مساءً.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد أنهت كافة الترتيبات لضمان خروج العملية الإنتخابية بأفضل صورة ممكنة.

وتشهد إنتخابات نادي الزمالك منافسة عنيفة على جميع مقاعد مجلس الإدارة بين 63 مرشحاً.