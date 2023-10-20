الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بدء توافد اعضاء الزمالك للتصويت في الانتخابات (شاهد)

إنتخابات الزمالك
إنتخابات الزمالك

بدأ أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك في التوافد على مقر النادي في ميت عقبة مبكراً لإنتخاب مجلس إدارة جديد.

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رسميا.. عودة حسام المندوه من جديد لـ انتخابات الزمالك

وإنطلقت عملية التسجيل في كشوف الناخبين منذ التاسعة صباح اليوم على أن تستمر حتى السابعة مساءً.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد أنهت كافة الترتيبات لضمان خروج العملية الإنتخابية بأفضل صورة ممكنة.

وتشهد إنتخابات نادي الزمالك منافسة عنيفة على جميع مقاعد مجلس الإدارة بين 63 مرشحاً.

وحرصت اللجنة الثلاثية برئاسة عماد البناني على إقامة خيم إنتخابية على ملعب تدريب نادي الزمالك عبد اللطيف أبو رجيلة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية والتي مايقرب  على مائة ألف عضو لهم حق الانتخابي .

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