بدء توافد اعضاء الزمالك للتصويت في الانتخابات (شاهد)

بدأ أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك في التوافد على مقر النادي في ميت عقبة مبكراً لإنتخاب مجلس إدارة جديد.

وإنطلقت عملية التسجيل في كشوف الناخبين منذ التاسعة صباح اليوم على أن تستمر حتى السابعة مساءً.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد أنهت كافة الترتيبات لضمان خروج العملية الإنتخابية بأفضل صورة ممكنة.

وتشهد إنتخابات نادي الزمالك منافسة عنيفة على جميع مقاعد مجلس الإدارة بين 63 مرشحاً.

وحرصت اللجنة الثلاثية برئاسة عماد البناني على إقامة خيم إنتخابية على ملعب تدريب نادي الزمالك عبد اللطيف أبو رجيلة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية والتي مايقرب على مائة ألف عضو لهم حق الانتخابي .