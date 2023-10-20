نشيد بموقف الدولة المصرية والرئيس السيسى الداعم للقضية الفلسطينية

مفتى الجمهورية فى البيان الختامى للمؤتمر العالمى الثامن للإفتاء:

نؤكد أصالة القضية الفلسطينية والأقصى الشريف

أعلن فضيلة الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- عن اختتامِ فعالياتِ مؤتمرِ «الفتوى وتحدِّيات الألفية الثالثة» الذى نظَّمتْهُ الأمانةُ العامَّةُ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ فى العالمِ؛ تأديةً للواجبِ المنوطِ بها تجاهَ التحدياتِ غيرِ المسبوقةِ التى تواجهُها الأمَّةُ الإسلاميةُ والإنسانيةُ جميعُها، وبيان دَور الفتوى فى مواجهتِها.

وأعلن مفتى الجمهورية فى ختام كلمته عن إطلاق عدد من المبادرات المهمة والمخرجات المتميزة التى أَثْرَتِ المؤتمر وجلساته وحلقاته النقاشية، فضلًا عن مجموعةٍ مِن التَّوْصِيَاتِ والْقَرَاراتِ المهمَّةِ الَّتى خَلَصَ إليها من اقتراحاتِ المشاركينَ مِنَ العلماءِ والباحثينَ، وقدْ أكدت التَّوصِيَاتُ أصالةَ القضية الفلسطينية والأقصى الشريف وتَرسُّخها فى وجدان الأمة الإسلامية شعوبًا وحُكامًا، وأن قضية فلسطين كانت -وما زالت- حيةً تلتفُّ حولها قلوب الأمة العربية والإسلامية جميعها.

وثمِّن المؤتمرُ الدَّورَ المحورى الرئيس الذى تضطلع به مصر بشأن القضية الفلسطينية والأقصى الشريف، وأكد أن مصر -انطلاقًا من مسئوليتها التاريخية والحضارية والإقليمية والدينية- لم ولن تتخلَّى ولو للحظة واحدة عن القضية الفلسطينية وعن الدفاع عن حق الشعب الفلسطينى الحر فى المقاومة من أجل استرداد أرضه ومن أجل الحياة فى أمن وسلام وطمأنينة.

وتقدم علماء المؤتمر بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على دَوره الهام فى دعم القضية الفلسطينية، والوقوف بكل صرامة وشجاعة أمام مخطط تصفية القضية بتهجير الشعب الفلسطينى خارج أراضيه، وبيانه الواضح الجلى فى هذا الشأن؛ مع الاعتراف وعلمنا وعلم الجميع بأن أرض مصر هى الوطن الثانى لكل عربى وما ضاقت يومًا بعربى ولا مسلمٍ؛ إلَّا أن قضية فلسطين لها وضعٌ خاصٌّ كما يُعلَم؛ فإنها قضيةُ مصيرٍ.

وأهاب المؤتمرُ بِالمُجْتَمَعِ الدَّوْلِى أن يَتَضَامَنَ مَعَنَا عَلَى ضَرُورَةِ إِيصالِ المُسَاعَدَاتِ الإنسانيَّةِ إلى الأَمَاكِنِ المَنْكُوبَةِ وَالمُتَضَرِّرَةِ فى فِلسطِينَ مِنْ جَرَّاءِ العُدوانِ الغَاشِمِ.

وأكد المؤتمرُ أن مَا يَحدُثُ مِنْ عُدوانٍ على الشَّعْبِ الفِلَسْطِينى الحُرِّ أَمرٌ يَتَعَارَضُ مَعَ جَميعِ الأديانِ وَالضَّمِيرِ الإنسانى وَالقانونِ الدَّوْلِى وكُلِّ الأعرافِ والتقاليدِ الإنسانيةِ؛ لأن ما يحدثُ بوضوحٍ هو تَطهِيرٌ عِرْقِى مُمَنْهَجٌ وَقَضَاءٌ نِهَائِى مُبْرَمٌ على الحقِّ الفِلسطينى وَإِمَاتَةٌ تَامَّةٌ لِلقضيةِ الأُمِّ وَهِى قضيةُ الأقصَى المُبَارَكِ.