رسميا.. عودة حسام المندوه من جديد لـ انتخابات الزمالك

قررت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عودة الدكتور حسام المندوه واعتماد ترشحه على منصب أمين الصندوق في انتخابات الزمالك اليوم الجمعة 20 أكتوبر بمقر الفارس الأبيض.

عودة حسام المندوه من جديد لـ انتخابات الزمالك

كانت مديرية الشباب والرياضة قد أعلنت قبل قليل قرار تضمن استبعاد حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات الزمالك اليوم الجمعة، والذي جاء بعد خطاب الشئون القانونية للوزارة في وقت سابق.

ونشرت صفحة الدكتور الدكتور حسام المندوه الحسيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا جاء نصه: "رسمياً الدكتور حسام المندوه يخوض انتخابات الزمالك مع القائمة الموحدة على منصب أمين الصندوق رقم (١) اليوم ".

وتابع البيان: "ارسلت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة منذ قليل خطابا للجنة المؤقتة للزمالك باعتماد قائمة المرشحين كاملة متضمنة اسم الدكتور حسام المندوه، دعونا نتنافس فى حب الزمالك".