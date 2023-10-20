مطار مرسي علم يستقبل ١٤٤ رحلة طيران تقل 29 الف سائح على مدار الأسبوع القادم 





يستقبل مطار مرسي علم الدولي الدولي١٤٤ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 29 الف سائح أجنبى من جنسيات مختلفة وذلك على مدار الأسبوع المقبل وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة بدءا من غدا السبت حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات

وأوضحت جداول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 144 رحلة طيران سياحية إلى مطار مرسي علم على مدار الأسبوع المقبل تقل حوالي 29 الف سائح أجنبى قادمة من مطارات 12 دولة اوروبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.



واستعدت فنادق مرسي علم لإستقبال آلاف السياح الأجانب من 12 دولة اوروبية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و المجر و سلوفاكيا وفرنسا.