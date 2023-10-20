الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض.. عنوان خطبة الجمعة اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض"، وهو الموضوع الذى حددته الوزارة فى وقت سابق.

وشددت الوزارة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.



وكان قد وجه وزير الاوقاف رسائل عدة بشأن الأحداث الجارية فى قطاع غزة وذلك على النحو التالى: نرفض وبحسم أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني ونكبته نكبة أخرى وتفريغ أرضه منه في محاولة لإنهاء قضيته وتصفيتها، ونحيي الوعي الفلسطيني في رفضه القاطع والحاسم لأي محاولة لتهجيرهم من أرضهم وإنهاء قضيتهم، كما نحيي الموقف العربي والإسلامي الداعم لذلك.



نحيي بشدة صمود وثبات شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وعرضه وكرامته وحقه المشروع في أرضه، كما نحيي تضحياته في سبيل الحفاظ على المسجد الأقصى ليظل أولى القبلتين عهدة إسلامية خالصة .



نقف صفًّا واحدًا خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه الشديد على السيادة الوطنية على كل ذرة من تراب مصر.



الاوقاف: افتتاح 16 مسجدًا جديدًا

أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه 260 مسجدًا، منها 192 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:



مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد سيدي خضر – الطيبة - نبروه

2. مسجد الرحمن الرحيم – قرية كفر بني سالم

3. مسجد شباسي الأحمدية - مركز شربين



مديرية أوقاف البحيرة

4. مسجد عزبة محلبة – الأبعادية – مركز دمنهور

5. مسجد الرحمن - السنيحة – سيدي غازي – كفر الدوار

6. مسجد آل سكيكر- قرية سرنباى - مركز المحمودية

7. مسجد الذاكر - قرية الحماد - مركز رشيد



مديرية أوقاف المنيا

8. مسجد الرحمن – الشماس الغربي – أبو قرقاص

9. مسجد أحمد الشريف – البرجاية - المنيا



مديرية أوقاف دمياط

10. مسجد النور - باب الحرس - دمياط



مديرية أوقاف القليوبية

11. مسجد حسن عبدالعال – عرب الحسانية – شبين القناطر شرق



مديرية أوقاف الفيوم

12. مسجد الرحمة – عزبة الغول – قرية مطرطارس – مركز سنورس

13. مسجد عباد الرحمن – حاتم الطائي – مركز يوسف الصديق

14. مسجد محمد قاسم – أبجيج – مركز الفيوم



مديرية أوقاف الجيزة

15. مسجد بلال الطريق الأبيض – كرداسة

16. مسجد التوحيد – كرداسة