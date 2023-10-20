ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة جاهز لاستقبال انتخابات الزمالك .. اليوم

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حرصت اللجنة الثلاثية برئاسة عماد البناني على إقامة خيم إنتخابية على ملعب تدريب نادي الزمالك عبد اللطيف أبو رجيلة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية والتي مايقرب على مائة ألف عضو لهم حق الانتخابي .

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أقامت اللجنة الثلاثية خيم إنتخابية لعقد جمعية عمومية صباح اليوم الجمعة في عرس انتخابي لتحديد هوية مجلس انتخابي جديد لمدة 2023_2027 جانب التصويت على اللائحة المالية الجديدة .

وكانت استغرق بناء الخيم الانتخابية عدة أيام قبل يوم الجمعة لبدء عملية التصويت الموافق 20 من شهر أكتوبر 2023 .

في سياق مٌتصل، كشف الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباحا يوم الجمعة الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

وأضاف الدكتور عماد البناني قائلًا:" تم الغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيا مع الحداد وتم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادا للجمعية العمومية للنادي ".

وتابع :" سيغلق النادي كافة مقراته اعتبارا من مساء أمس الخميس ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية ".