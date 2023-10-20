بالقمصان السوداء..عبد الظاهر السقا يدعوا جموع المصريين للتنديد بجرائم الاحتلال في غزة

دعا عبد الظاهر السقا، نجم منتخب مصر الأسبق مدير الكرة ، الرياضيين و المصريين لوقفة تضامنية ،غدا أمام المنصة بمنطقة مدينة نصر لدعم الشعب الفلسطيني،وذلك عقب صلاة الجمعة مباشرة.

واقترح عبد الظاهر السقا بأن يرتدى جميع المتواجدين في وقفة غداً قمصانا سوداء حدادا على أرواح الشهداء.

وكان عدد من نجوم الرياضة والفنانين المصريين وجهوا دعوات لوقفة تضامنية مع أهل غزة والتنديد بجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وجرائم والكوارث المروعة جراء قصف مستشفي المعمداني في غزة ،واستشهاد وأصابة الالاف من المدنين والأطفال في مشاهد مروعة أبكت العالم جراء العنف والبشاعة التي يقوم بها العدوان الإسرائيلي في فلسطين.



كانت العديد من المحافظات، قد شهدت خروج المصريين في مسيرات ووقفات تضامنية تنديدا بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين في المستشفى المعمداني في غزة ، وتسبب في استشهاد الألاف من الأبرياء ، والإعلان عن التأييد الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى فى موقفة من القضية الفلسطينية.