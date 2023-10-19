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الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس المتهم بإنهاء حياة شاب إثر تدخله لعدم معاكسة فتاة ٤ أيام

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت نيابة المرج حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب برش خرطوش؛ لتدخله للدفاع عن فتاة بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
واعترف المتهمون بأنه أثناء سير 2 من المتهمين مُستقلان دراجة نارية، قام المجني عليه بمحاولة استيقاف الدراجة، مما أسفر عن الاصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها وسقوطها أرضا، فقام الأهالي والمجني عليه بالتعدي عليهما بالضرب.
وأضافوا بأنهما عقب علمهما بمكان تواجد المجني عليه، استعنا بالمتهم الآخر وتوجهوا إليه وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء وكذا عصا خشبية "شومة"، وقاموا بالتعدي على المجني عليه بالضرب، ثم قاموا بإطلاق عيار ناري محدثين إصابته والتي أودت بحياته.
تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (عاطل) بها إصابات متفرقة بالجسم وكذا رش خرطوش بدائرة القسم لحدوث مشاجرة بينه وبين (3 أشخاص).

بالفحص تم تحديد وضبط (المتهمين) وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار – سلاح أبيض) والمستخدمان في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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