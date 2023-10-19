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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

في الطاسة.. إصنعي أسهل طريقة لعمل البيتزا بالمنزل

طاسة البيتزا
طاسة البيتزا

البيتزا من الوصفات المفضلة لدى الجميع، إلا أن تعاني الأمهات من إستغراق وقت كبير لتحضيرها، مما تلجأ إلى شرائها من المطاعم، الأمر الذي يكلف كثيرًا بالإضافة إلى حشواتها القليلة ومذاقها الغير طازج، لذلك نعرض لك طريقة عمل بيتزا في الطاسة والتي لم تستغرق منك وقت لتحضيرها.

 

طاسة البيتزا

تحضير طاسة البيتزا

المقادير

- دقيق : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- صلصة طماطم : كوب (للبيتزا)

- المشروم : كوب

- فلفل رومي : 1 حبة (مقطع)

- لبن زبادي : ربع كوب

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- الزعتر : ملعقة صغيرة (مطحون)

- زيتون أسود : نصف كوب

 

طريقة التحضير

في وعاء للخلط، ضعي الدقيق، والبيكنج باودر، واللبن الزبادي، والملح، واخلطي المزيج حتى الحصول على عجينة متماسكة، غطي الوعاء، واتركيه جانباً حتى ترتاح العجينة.

حمّي مقلاة غير لاصقة على نار هادئة، وأضيفي العجينة وافرديها في المقلاة ثم اصنعي بها ثقوباً بواسطة شوكة.

ادهني العجينة بالصلصة، وأضيفي المشروم، والزيتون، والفلفل.

أضيفي الجبن، وغطي الطاسة، واتركيها على النار حتى تذوب الجبنة وتنضج العجينة، وتقدم البيتزا ساخنة.

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