سر صادم وراء استيقاظ ملايين النساء الساعة 3.29 صباحًا.. أطباء يكشفون مفاجأة

أثبتت دراسة علمية حديثة أن الساعة 3:29 صباحًا هي الوقت الأكثر شيوعًا الذي تستيقظ فيه النساء في مرحلة انقطاع الطمث ليلًا.

سبب استيقاظ ملايين النساء الساعة 3.29 صباحًا

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، خلصت نتائج الدراسة إلى أن ثلاثة أرباع النساء في سن اليأس وفي فترة ما قبل انقطاع الطمث، يعانين من الأرق الناجم عن التغير الهرموني بعد انقطاع الطمث.

سبب استيقاظ ملايين النساء الساعة 3.29 صباحًا

وتشير نتائج الدراسة إلى أن نحو ثلاثة أرباع النساء اللائي شملهن الاستطلاع الذي أجرته شركة دونيلم (69%) قلن إن عدم القدرة على النوم ليلا يضر بصحتهن العاطفية. وحسبما أفاد الأطباء، إن النساء اللائي تعانين من مرحلة انقطاع الطمث قد يجدن صعوبة في النوم وقد يستيقظن أثناء الليل ما قد يؤثر على الوظيفة والأداء اليومي، لافتة أن هناك أسبابا جسدية ونفسية لحدوث ذلك.

وتنطوي الأعراض الجسدية على آلام في المفاصل، وهبات ساخنة، وتعرق ليلي، والحاجة إلى استخدام المرحاض بشكل متكرر، أما ن الناحية النفسية، قد يؤدي التغير في مستويات الهرمون إلى زيادة التوتر والقلق وانخفاض الحالة المزاجية والاكتئاب ما قد يؤثر على أنماط النوم.

في الوقت نفسه، أثبتت الدراسات أن قلة النوم قد تؤثر بالفعل على حالتك المزاجية، ما يجعل عقلك يركز على التفكير السلبي وحتى ميل عقلك إلى تذكر الأحداث غير السعيدة بدلاً من الأحداث السعيدة، وقد يضعف وتركيزك أيضا، وهو ما لا يساعد في تجربة ضباب الدماغ بعد انقطاع الطمث.

ولتحسين الليالي المضطربة، بوصي الأطباء بضرورة تجنب تناول الكثير من الكافيين، وزيادة التمارين الرياضية، وتجنب الوجبات الكبيرة قبل النوم، والتوقف عن التدخين، لافتة أن استشارة الطبيب للحصول على العلاج بالهرمونات البديلة، قد يساعد أيضا في تحسين جودة النوم.