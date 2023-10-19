طارق ذياب ينتقد محمد صلاح بعد فيديو غزة: كان ظل ساكت أحسن

انتقد طارق ذياب نجم الكرة التونسية والترجي الرياضي الأسبق موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد الفيديو الذي نشره الأخير للتعليق على أحداث العنف الجارية في غزة.

وبعد الانتقادات التي طالت محمد صلاح خلال الأيام الأخيرة، بسبب عدم إعلان تضامنه مع ضحايا غزة، خرج النجم المصري عن صمته في فيديو نشره على حساباته الرسمية مساء أمس الأربعاء.

وقال طارق ذياب في تصريحات لإذاعة "IFM" مساء اليوم الخميس: "فيديو محمد صلاح زايد ولم يكن له داعي، كان ظل ساكت أحسن"

وتابع: "صلاح ساعد الفلسطينيين مادياً وتبرع لهم ماليا، لكن الطريقة التي عاد بها بالفيديو مثيرة للجدل، خاصة وأن وضع اللاعب في أوروبا ليس سهلا، والجميع رأى ما حدث مع بنزيما بعد رسالة دعمه لغزة".

ونشر صلاح فيديو باللغة الإنجليزية مدته 50 ثانية، طالب فيه بإيصال المساعدات اللازمة لسكان غزة، ووقف قتل الأبرياء.