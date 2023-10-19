الأعلى للشئون الإسلامية عن قصف غزة: الصراع لن ينتهي إلا بالقوة (فيديو)

استنكر الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قصف الاحتلال لغزة، وكذلك استهداف مسجد في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم"،الخميس، أن العدو الصهيوني أسقط قيم اتفقت عليها الأديان السماوية والإنسانية في حماية النساء والمرضى والأطفال والعزل، ليؤكد أن الصراع العربي الإسرائيلي لن ينتهي إلا بالقوة ولا مستقبل لهم في هذه المنطقة.

أكد أن العالم أخرس وأعمى لا يرى إلا بعين واحدة، عين ظالمة، متابعا: “رأينا العالم ينتفض ضد الحرب الروسية –الأوكرانية، ولا يحرك ساكنا ضد جرائم الاحتلال في غزة”.

وتابع: “نحن مع مقاومة الاحتلال بكل الطرق المشروعة التي صدرت بالمواثيق الدولية والتي تؤكد أحقية الشعوب المحتلة في تحرير إرادتها وأرضها وتحديد مصيرها”.

وذكر أن مصر لن تقف طويلا مكتوفة الأيدي والعرب والمسلمون لن يصبروا كثيرا، مضيفًا أن ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة ، ولكن قوتنا قوة الحق، وعلى الجميع أن يكون على قلب رجل واحد من أجل عودة الحق.

هجوم بري ومنطقة عازلة في غزة

أعلن وزير الزراعة الإسرائيلي، عوديد فورير، عن نية سلطات الاحتلال إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة بعد الهجوم البري الأخير، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية. وأكد الوزير أن أي شخص يقترب من هذه المنطقة سيتعرض للقتل.

وسابقًا، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، للقوات المتمركزة على حدود قطاع غزة، بأن هجوم الجيش البري سيحدث قريبًا، وحث الجنود بأنهم سيرى قطاع غزة من الداخل في وقت لاحق.

ووفقًا لمحطة البث الإسرائيلية "كان"، يبدو أن الجيش الإسرائيلي أكمل استعداداته لاجتياح قطاع غزة.

منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في 7 أكتوبر، يتعرض قطاع غزة للقصف البري والجوي والبحري من قبل إسرائيل. كما يعاني القطاع من حصار مشدد وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "غير مقبول".

تلقى "طوفان الأقصى" ردًا بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 3700 شخص وإصابة أكثر من 13 ألفاً. وفي المقابل، قتل 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي، بينهم 306 ضابط وجندي، وتم أسر أكثر من 200 إسرائيلي من قبل حركة "حماس".