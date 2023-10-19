البنتاجون: تصدينها لهجومين على قواتنا بالشرق الأوسط وسنزود إسرائيل بالقذائف

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، تصديها لمجموعة من المسيّرات الحوثية أطلقت تجاه سفينة عسكرية أمريكية قرب اليمن ولا إصابات بين صفوفهم، وفق ما ذكرته فضائية “العربية” في نبأ عاجل.

وأضافت أن قواتها تصدت أيضًا لمحاولة استهداف بقاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، متابعة: “اعترضنا 3 مسيّرات حاولت استهدافنا بقاعدة عين الأسد الجوية بالعراق”

وقالت “البنتاجون” إنها تنسق لمزيد من الإجراءات لحماية قواتها في منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: “نتعامل مع التهديدات ضد قواتنا في المنطقة بجدية، وعززنا وجود مقاتلاتنا في أجواء المنطقة تحسبا لأي تهديد”.

البنتاجون: سنزود إسرائيل بالقذائف

وأشارت “البنتاجون” إلى أن أمريكا ستزود إسرائيل بالقذائف والأسبوع المقبل ستصل دفعة جديدة إليها، مضفة: “أكدنا لإسرائيل على ضرورة حماية المدنيين في عملياتها العسكرية”.

أمريكا تخطط لإرسال منظومتي دفاع جوي من القبة الحديدية إلى إسرائيل

تُخطط "الولايات المتحدة"، لإرسال منظومتي دفاع جوي من "القبة الحديدية" إلى إسرائيل، حسبما أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة أمريكية، مساء اليوم الخميس.

وأشارت الوكالة إلى أن إرسال المنظومات قد يتم خلال الأيام المُقبلة.

وأضافت: "أبلغ البنتاجون أعضاء الكونغرس في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أنه يعتزم إعادة منظومتي الدفاع الصاروخي القبة الحديدية إلى إسرائيل كجزء من صفقة إعادة التأجير التمويلي".

وقامت الولايات المتحدة بإرسال دفعة ذخيرة إلى إسرائيل، بما في ذلك ذخيرة للقبة الحديدية، ووعدت بمواصلة عمليات التوريد.

وتعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن يطلب من الكونغرس حزمة مساعدات غير مسبوقة لإسرائيل.