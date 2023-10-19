أمريكا تناشد رعاياها بسرعة مغادرة لبنان

ناشدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، في لبنان، رعاياها بالتخطيط لسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية في أقرب وقت ممكن، وعلى الفور، حسبما أفادت سكاي نيوز العربية في نبأ عاجل.

حزب الله اللبناني

في المقابل، أكدت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولي في تصريحات عاجلة إلى شبكة سكاي نيوز عربية: الكارثة الإنسانية بقطاع غزة في حاجة إلى خطة طويلة الأمد.

وقال أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني واستهداف المستشفيات مرفوض.

وأكد غوتيريس: المظالم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني لا تبرر أعمال العنف، مضيفا ما يجري في غزة يفوق الوصف ولا شيء يبرر العقاب الجماعي.