ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بسرقة أجزاء حديدية من أعمدة الكهرباء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا من (مدير إدارى بإحدى شركات الكابلات الكهربائية) بقيام شخصين مجهولان بسرقة أجزاء من أعمدة إنارة خاصة بالشركة عمله والمسئولة عن عملية إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بإحدىالقرى بدائرة المركز ، وتحميلها على دراجة نارية "تروسيكل - بدون لوحات معدنية".



وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة المركز)و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (أجزاء من الأعمدة المُشار إليها - دراجة نارية "تروسيكل" - الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.

وأضافا بسابقة إرتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوب بدائرة مركزى شرطة "بنى مزار - مطاى" وقيامهما بالتصرف فى المسروقات ببيعها لعميل لهما سيىء النية (تاجر خردة - مُقيم بدائرة المركز)"تم ضبطه" ، وعثر بالمخزن الخاص به على المسروقات وهى عبارة عن (19 حامل حديدى - 12 لفة سلك ألمونيوم وزنوا 500 كيلو جرام - لفة سلك نحاس وزنت 25 كيلو جرام- عدد 2 كشاف إنارة ليزر - عدد 15 قطعة من أجزاء أعمدة الإنارة - عدد 25 حامل كشافات إنارة) ، وبمواجهته أيد ما جاء بإعترافات المتهمين.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

و إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات

حفاظاً على النشء ، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات

الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة .. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة

المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عدد من العناصر

الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتى (الإسكندرية – مطروح).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى في مديرية أمن الإسكندرية ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية .. وبحوزته (عدد 350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام).

وفي مديرية أمن مطروح ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزتهما (عدد 21500 قرص مخدر) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,200,000) مليون جنيه تقريباً و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.