حلوى صحية لصغارك.. طريقة عمل دانيت بالفراولة

دانيت بالفراولة من الحلويات الخفيفة والصحية التي يمكنك تحضيرها لصغارك لمدهم بالكالسيوم والعديد من الفيتامينات المفيده لصحتهم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.

دانيت بالفراولة

طريقة عمل دانيت بالفراولة

المقادير

½ كيلو فراولة مقطعة

4 كوب حليب سائل

4 ملاعق سكر أو حسب الذوق

4 ملاعق نشا

1 ملعقة كبيرة بودرة كريمة شانتيه أو حليب بودرة

1 ظرف فانيليا

خطوات التحضير

نضع الفراولة في الخلاط الكهربائي مع الحليب السائل والسكر والنشا ونخلطه حتى يصبح المزيج ناعماً .

نصفي المزيج بمصفاة ناعمة حتى نتخلص من بذور الفراولة قدر الإمكان .

نضع المزيج في حله على النار مع الاستمرار بالتحريك .

عندما يسخن المزيج وقبل الغليان نضيف الكريمة أو الحليب البودرة ونحرك جيداً .

عندما يثقل قوام المزيج ويصبح كريمياً نضيف الفانيليا ونحرك جيداً .

نسكب المزيج في زبادي التقديم ونزينه بصوص الرفاولة أو حسب الذوق ويكون الدانيت جاهزاً .