أسهل وصفة لتحضر مربى فراولة خطوة بخطوة.. تحمي الأطفال من السرطان

الفراولة من أشهى الفواكه التي يعشقها الكبار والصغار، بسبب طعمها اللذيذ واحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن، التي بدورها تعزز قوة الجهاز المناعي، وتحسن عملية الهضم، وتحمي من السرطان، وتنظم مستويات السكر في الدم، وتحمي القلب من الأمراض.

وصفة مربى فراولة

وفي هذا الصدد، نقدم إليكِ أسهل وصفة لتحضير مربى فراولة، لكي تقدميها لأطفالك فى لانش بوكس المدرسة من أجل تغذية صحية سليمة.

مربى فراولة

مقادير تحضير مربى فراولة

كيلو فراولة

500 جرام سكر

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون حامض

طريقة تحضير مربى فراولة

1- ضعي الفراولة، والسكر وعصير الليمون، في وعاء الخلاط الكهربائي، يمكنك تطبيق هذه الحيلة لحفظ الفراولة لأسابيع في الثلاجة قبل استخدامها لتحضير المربى.

2- اطحني المكونات جيدًا حتى تتجانس.

مربى فراولة

3- ضعي الخليط في إناء واسع على نار متوسطة.

4- اتركي خليط الفراولة يغلي على النار لمدة ربع ساعة مع التحريك من وقت إلى آخر.

5- اطفئي النار عن الإناء وأتركي المربى تبرد قليلا قبل وضعها في برطمان لحفظها.

6- دخلي المربى إلى الثلاجة لتبرد ويثقل قوامها قبل تقديمها، وستصبح جاهزة للأكل بألف هنا وشفا.