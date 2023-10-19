4 أطعمة تساعد على نمو الشعر وتوقف تساقطه

تعاني أغلب النساء من تساقط الشعر وفروة الرأس المليئة بالفراغات، مما تضطرها من وضع الكريمات والزيوت الموضعية لإنبات الشعر، لكن إذا لم تهتم بالتغذية الداخلية أولًا فلن تجد أي نتيجه، ولذلك نقدم لك أهم 4 أكلات تسبب إنبات الشعر وتوقف تساقطه.

تساقط الشعر

أطعمة تقلل تساقط الشعر وتعمل على إنباته

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون، الرنجة، الماكريل، مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، التي تقلل من تساقط الشعر وتزيد من كثافة الشعر، فضلًا عن احتواء الأسماك الدهنية على عناصر غذائية أخرى تساعد في إعادة نمو الشعر المتساقط مثل: البروتين، السيلينيوم، فيتامين د، فيتامين ب.

البيض

يحتاج الشعر إلى البروتين لينمو بشكل صحي وسميك والبيض هو أفضل المصادر للحصول على البروتين منه، يحتوي البيض على عنصرين من أهم مكونات بروتين نمو الشعر والبيوتين اللازمة لمنع تساقط الشعر، نظرًا لأن شعرنا مصنوع من بروتين يسمى الكيراتين، فمن المهم للغاية تناول طعام غني بالبروتين، بصرف النظر عن ذلك البيض، يحتوي أيضًا على الزنك والسيلينيوم اللذين يعتبران رائعين لشعرك.

بذور الشيا

بذور الشيا غنية بالبروتينات والنحاس والفوسفور والتي تعتبر عوامل رئيسية للشعر الكثيف، تزود بذور الشيا الشعر بالكيراتين الذي يساعد في تعزيز الشعر القوي والسميك، كما أن النحاس الموجود في بذور الشيا يساعد في تعزيز نموه، يقي فروة الرأس من أي عدوى ويحافظ على فروة الرأس بصحة جيدة.

المكسرات

تحتوي المكسرات على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، التي تعزز نمو الشعر بشكل صحي مثل: فيتامين E، فيتامين ب المركب، الزنك، الأحماض الدهنية الأساسية وجميعها يزيد من تحسين صحة الشعر، لذلك يفضل إضافة المكسرات إلى النظام الغذائي.