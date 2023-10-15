قبل الشتاء.. 10 وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر

القشرة من أبرز المشاكل التي تواجه الكثير من السيدات والرجال وأيضا الأطفال، وخاصة في فصل الشتاء، وذلك نتيجة عوامل كثيرة مختلفة منها بعض الفطريات التي تصيب فروة الرأس ،الاختلافات المناخية، واستخدام بعض العقاقير المضرة لفروة الرأس وغيرها من الأسباب ،وتستعرض بوابة الوفد أبرز الوصفات الطبيعية للتخلص من القشرة

1- قناع خل التفاح

لتحضير هذا القناع المضاد للقشرة لن تحتاجوا سوى لمكوّن واحد هو خل التفاح.

دلّكوا فروة الرأس بخل التفاح واتركوه عليها لمدة ساعة قبل غسل الشعر، على أن تكرّروا هذه العملية قبل كل مرة تغسلون فيها شعركم حتى التخلّص من القشرة بشكل نهائي.

2- التقشير بالملح

يتمتع التقشير بالملح بفؤائد عديدة، فهو ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويخلصكم من مشكلة القشرة

يكفي وضع حفنة من الملح الناعم في نصف كوب من الماء وتركه حتى يذوب قبل تطبيق الخليط على فروة الرأس وتدليكه لبضع دقائق ثم شطف الشعر جيداً بالماء.

3- التدليك بالعسل

أضيفوا ملعقة صغيرة من العسل إلى مقدار فنجان من الماء الساخن.

. امزجوا الخليط جيداً ثم دلّكوا به الشعر قبل غسله بالشامبو

واظبوا على استعمال هذه الخلطة قبل غسل الشعر للتخلّص من القشرة.

4- قناع الليمون واللبن

ضعوا 7 نقاط من زيت الليمون الأساسي إلى مقدار فنجان شاي من اللبن

طبقوا هذا الخليط كقناع على الشعر ثم دلكوه جيداً واتركوه لمدة 10 دقائق قبل غسل الشعر بالشامبوالذي تستعملونه عادةً.

5- زيوت أساسية مضادة للفطريات

تتميز العديد من الزيوت الأساسية بفوائدها المضادة للفطريات التي تتمتع بفعالية في مجال القضاء على القشرة.

يكفي اختيار الزيت الذي يناسبكم من زيوت: الأوكاليبتوس، البالماروزا، الليمون، اللافندر، إكليل الجبل، الطرخون، الصعتر أو شجرة الشاي.

فهي غنيّة بالخصائص المضادة للفطريات مما يجعلها تتمتع بفعالية في مجال محاربة القشرة.

يكفي إضافة نقطتين من أحد هذه الزيوت الأساسية إلى كمية الشامبو التي تستعملونها لغسل الشعر، على أن يتم تكرار هذا الاستعمال حتى التخلص من القشرة نهائياً.

6- قناع زيوت الجوجوبا وشجرة الشاي

ضعوا على الشعر الرطب خليطاً يتألّف من 20 نقطة من زيت شجرة الشاي الأساسي و5 ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا

اتركوا القناع على الشعر لمدة ساعة ثم اغسلوا الشعر بشامبو ناعم قبل شطفه جيداً بالماء

7- صودا الخبز

يتمتع صودا الخبز بأنه مكوّنا سحريّا عندما يتعلّق الأمر بالقضاء على القشرة.

كما يكفي إضافة ملعقة صغيرة من هذه البودرة البيضاء إلى كمية الشامبو التي تستعملونها لغسل الشعر ثم تغسلون الشعر كالعادة وتشطفونه جيداً بالماء.

8- نقيع الزعتر

انقعوا حفنة من الزعتر الأخضر في ماء غالٍ واتركوا الخليط حوالي الساعة حتى يبرد، ويصبح جاهزاً للاستعمال لتفويح الشعر بعد الشامبو، فهو يتمتع بفعالية كبيرة في مجال علاج القشرة.

9- قناع الحلبة

إذا كنتم لا تعرفون الحلبة، فهي نبتة تستعمل في العادة كنوع من التوابل في المطبخ الهندي بشكل خاص. وهي معروفة أيضاً بخصائصها الطبية.

ييتمع حبوب الحلبة بغناها بالبروتينات والحوامض الأمينية، وهي تعمل على تحفيز نمو الشعر ومحاربة القشرة.

يكفي وضع حفنة من حبوب الحلبة في مقدار كوبين من الماء وتركها طوال الليل. وفي اليوم التالي صفّوا الحبوب وقوموا بطحنها للحصول على عجينة تطبّقونها على الشعر وتتركونها لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة.

اشطفوا بعدها الشعر جيداً بالماء ثم اغسلوه بشامبو ناعم وفوّحوه جيداً بالماء.

على أن يتم تطبيق هذا القناع بين مرة ومرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج في مجال محاربة القشرة.

10- التدليك بزيت الزيتون والثوم

اهرسوا3 فصوص من الثوم وضعوه مع ربع فنجان من زيت الزيتون في وعاء على النار.

انتظروا حتى يسخن الزيت ولكن دون أن يصل إلى درجة الغليان، ارفعوه عن النار واتركوه ليبرد ثم طبقوه على الشعر بحركات تدليك دائرية.

اتركوا هذا القناع لمدة ساعة على الشعر ثم اغسلوه بشامبو ناعم واشطفوه جيداً بالماء.