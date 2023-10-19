انتقده القريب والغريب.. باسم يوسف يخلف الظنون وينتصر لمحمد صلاح

من بين مؤيد ومعارض، خلع باسم يوسف عن نفسه رداء "الأنا" ووجه للنجم الدولى محمد صلاح كلمات أقل ما توصف بأنها قصائد "دعم ومساندة"، فلم يكتفِ بلقب البطولة وحده فأطلق كلمة الحق وسط قذائف الانتقاد، ووقف شامخًا للعالم كله كعادته يردد "ها هو ذاك فخر العرب محمد صلاح".

ومن خلال ذلك نشر باسم يوسف تغريدة اليوم الخميس، عبر صفحته الشخصية على المواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيها عن موقف الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وبالتحديد موقف الأخير من القضية الفلسطينية والذي دعى من خلال فيديو نشره بالأمس إلى وقف المجازر في غزة.

وتناول الإعلامي باسم يوسف في تغريدته التي وصل عدد كلماتها إلى 593 كلمة ردود الأفعال العربية والعالمية من فيديو محمد صلاح الأخير

وجاءت نص الرسالة على النحو التالي:

"انا شفت الصورة دي في كذا صفحة مع تعليق : محمد صلاح متصور مع فخر العرب. ده غير بوستات تانية كتيرة جدا يا اما بتقارن لقائي مع الفيديو بتاعه او بتقلل و تهمش و تتريق على فيديو صلاح. طيب كذا نقطة"

"المفروض في عالم طبيعي ان لعيب الكورة أو حتى الكوميديان يكونوا في الصفوف الاولى للدفاع عن القضايا الانسانية. ده دور الاعلام والسبب أن اللي بيحصل غير كده أن الاعلام بيفشل في ده بل وبيزيد الامور سوءا فتتجه الناس للاشخاص الناجحين في مجالهم عشان يغطوا على فشل في مجال مش بتاعهم وده أول السكة في اننا بنظلمهم معانا. صلاح لعيب كورة. لا يتدخل في السياسة من اول يوم. و لا، احتفاله بالكريسماس مش رسالة سياسية. الاحتفال بأي مناسبة ده نشاط انساني بحت و لا يجب مقارنة صورة جنب شجرة كريسماس أو حلويات المولد بوضع علم أو رمز للتضامن".

كما تابع "تعزيته في موت ملكة انجلترا هو ايضا فعل انساني و ليس سياسي. صلاح او اي لاعب كرة لو كان بيلعب في دوريات الخليج و لاقدر الله لو أمير او ملك او شيخ او حاكم الدولة او الامارة او المحافظة اللي فريقه بيلعب له توفاه الله كان حيكتب تعزية برضة لأن ملكة انجلترا عند الانجليز اللي بيلعب عندهم مكانتها في قلوب ناس كتير جدا زي مكانة هذا الملك او الامير في قلب شعبه. فده بروتوكول و ليس فعل سياسي".

وأضاف باسم يوسف "مقارنة فيديو صلاح باللقاء بتاعي هو ظلم بين. لأن الكلام مش شغلة صلاح. و لأن طلاقة اللغة مش شغلة صلاح. لا صلاح حيعرف يتكلم و يحاور زيي و لا انا اقدر العب كورة زي صلاح. يا جدعان ده انا اكبر انجازاتي الكروية اني عملت تلات عمليات غضروف و انا عندي ركبتين اتنين بس!!!! ده انا خدت كباري بعدد شعر راسي. و لو على اللغة، صلاح ، اللي ما دخلش مدارس لغات زيي بيتكلم ايطالي. انا معرفش كلمتين ايطالي على بعض".

باسم يوسف ومحمد صلاح

وقال "صلاح بالانجليزي المكسر و الاداء “الفلات” او المخطوف زي ما ناس وصفته، الاداء “الوحش” ده عمل ملايين التفاعلات و المشاهدات . كونه بقى ان :الكلام مايع ، مافيش ادانة واضحة، مسك العصاية من النص. قصف الجبهات مش دور صلاح خالص . و اصلا هو فيديو غير موجه لينا. و رب فيديو بسيط من غير عياط و من غير نرفزة و من غير شتيمة و من غير ادانات و شجب و عياط و دموع لكن يوصل برة و يغير صوت واحد ده ابرك بكتير".

وأكمل باسم يوسف "واحد زي صلاح، ملهم لأجيال كتيرة قصة كفاح غير مسبوقة ، راجل بيتبرع في السر اكتر من العلن، فاتح بيوت انا و انتم مش عارفين عددها.، واحد زي ده نخسره ليه؟ عشان ما شفاش غليلك في قضية بقالها ييجي ميت سنة اعتى الانظمة و اكبر الدول فشلوا فيها؟ أتأخر؟ ياسيدي المهم انه وصل. مش قوي بما فيه الكفاية؟ اه بالنسبة لك ، لكن بالنسبة لناس كتيرة قوي قوي قوي دي ممكن يكون اول مرة يسمعوا فيها عن القضية. الدنيا برة غير خالص الوطن العربي عندنا بس ده له بوست لوحده".

وتابع "فاكرين لما صلاح نزل صورته في القدس و كتب تضامن؟ اتشتم برضة. طيب لما يبقى عندنا واحد بوزن صلاح و كل شوية نشتمه عشان ماعملش اللي احنا عشمانين فيه، طيب على الاقل لو ما شجعناش صلاح مش لازم ندوس عليه. صلاح مش المفروض يكون هو هدف لغضبك".

واختمم "انا مريت بالفترة دي: ساكت ليه، ما تعمل زي فلان ما تقول زي علان؟ كل واحد و ظروفه و حساباته . لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كل واحد ادرى بالضغوط اللي عليه. بلاش نكون احنا كمان سبب زيادة في الضغط عليه.

- في الاخر كل واحد و رأيه. كل واحد يحب و يكره اللي هو عايزه. لو حبيت صلاح او كرهته انت حر، البوست ده مش حيغير حاجة. و دي صورتي مع فخر العرب، محمد صلاح".

رسالة محمد صلاح للعالم

خرج محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر عن صمته أخيرا وتحدث عن أزمة فلسطين الحالية ووجه محمد صلاح رسالة دعم وتضامن مع القضية الفلسطينية في أعقاب حادث قصف مستشفي الأهلي المعمداني مساء أمس الثلاثاء بقطاع غزة.

محمد صلاح

وقال محمد صلاح في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” : “ ليس من السهل دائما التحدث في أوقات مثل هذه، هناك الكثير من العنف ووحشية تدمي القلوب”.

وتابع: “ لا يمكن أن نتحمل وتيرة العنف المتصاعد منذ عدة أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب أن نوفر لها الحماية، مضيفا: "من الضروري أن تتوقف هذه المجازر، العائلات تتقطع أوصالها ويجب ان يتم السماح بتقديم الدعم الإنساني في الحال لقطاع غزة".

وأكمل: "شاهدنا بالأمس مشاهد مروعة في المستشفي، الأوضاع في غزة مزرية ويجب أن يحصل سكانها على الماء والغذاء والدواء بشكل فوري".

واختتم "أناشد جميع قادة العالم بالتكاتف معاً، منعاً لسقوط المزيد من الأبرياء، يجب أن تسود الإنسانية".

الصحف العالمية تصف محمد صلاح بالبطل العربي

لم تتوقف الإشادة بفيديو مو صلاح عند المستوى المحلي بل تخطت إلى العالمية، حيث أشادت به الصحف العالمية ومنها صحيفة “تيليجراف” الإنجليزية.

حيث ألقت الصحف العالمية الضوء بشدة على ما حدث، وقالت صحيفة «تيليجراف» إن محمد صلاح قدم نداءً لزعماء العالم بضرورة إيقاف المجازر وتقديم الدعم الإنساني الطارئ لقطاع غزة.

كما أوضحت «تيليجراف» أن صلاح هو أول لاعب «عالمي» تحدث عن هذا الصراع المتزايد بين حماس وإسرائيل، وأنه يعتبر بطلاً في العالم العربي ورمزا كأنجح لاعب كرة قدم من منطقة الشرق الأوسط ومكانته العالمية منحته دور سفير.

لاعبو ليفربول وعدد كبير من مشاهير الفن والرياضة يبدون إعجابهم بفيديو «مو»

بينما أضاف التقرير الذي نشرته «تيليجراف» أن أهمية رسالة صلاح تأتي كونه من مصر وهي الدولة الجارة لغزة وإسرائيل على حدٍ سواء.

كما اختتم التقرير بأنه على عكس رياضيين كثيرين تحدثوا في أزمة غزة وتعرضوا للإيقاف أو لأزمات مثل: يوسف عطال وأنور الغازي، فإن صلاح قد تحدث بشكل «مستقل» عن نادي وإدارة ليفربول، كما أن رسالته تعمّدت أن تكون ذات طابع إنساني وليس سياسيا.

فيما كتبت «واشنطن بوست» و«إندبندنت» وموقع «ليفربول إيكو» و«إكسبريس» و«ميرور» بدورها عن موقف اللاعب.