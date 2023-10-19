أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل على موعد مباريات نهائي دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية 2023 – 2024، خاصة لقاء الإياب والمقرر له في شهر مايو من العام المقبلو 2024.

تعديل موعد إياب نهائي دوري أبطال آسيا

كان من المقرر إقامة مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال آسيا يوم 11 مايو من العام المقبل، وستكون مواجهة الإياب والتتويج باللقب يوم 18 من الشهر ذاته، لكن تم تغييرها اليوم.

قرر الاتحاد الآسيوي إقامة مباراة الذهاب في موعدها المحدد يوم الحادي عشر في شرق آسيا، وتم تعديل موعد لقاء الإياب ليكون يوم 25 من نفس الشهر، ولم يعلن الاتحاد الآسيوي عن سبب تبديل الموعد وتعديله.

يشارك أربعة أندية من الدوري السعودي في دوري أبطال آسيا وهي الاتحاد والهلال والنصر والفيحاء وفريقي الشارقة والعين من الإمارات والدحيل والسد من قطر، وفريق القوة الجوية من العراق ونادي الفيصلي الأردني، من بين الأندية المشاركة في البطولة.