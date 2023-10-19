خبير أبراج مصري توقع أحداث فلسطين وقوات الاحتلال قبل حدوثها

تنبأ خبير الأبراج محمد صبحي، والملقب بالعراف، الأحداث التي وقعت ما بين فلسطين وإسرائيل مؤخرا، حيث أنه في يوم 21 يوليو من الشهر الجاري، وعبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصير "X"، تويتر سابقا، وقوع أحداث كارثية سيتعرض لها الكيان المحتل، حيث ستسبب تلك الأحداث الكثير من التخبط والزعر والخوف بين المواطنين والحكومة على حد السواء.

وأضاف "صبحي"، خلال تصريحات لـ"الوفد"، أنه يتوقع في أن تحدث هدنة بين الجانبي الفلسطيني والإسرائيلي بقيادة ودعوة مصرية وسعودية وأردنية قطرية خلال 10 أيام، كحد أقصي.

وفي بث مباشر في يوم 6 أكتوبر الجاري، عبر حسابه علي "فيس بوك" توقع خبير الأبراج حدوث هجمات من قبل حركة كتائب القسام ضد إسرائيل، فيما ستقوم إسرائيل بالرد، الأمر الذي حدث بعدها بعدة ساعات، وبعد حدوث الهجمات من قبل حماس علي إسرائيل توقع أن تكون الأوضاع القادمة كارثية، وستتعرض فلسطين للهجمات والأوضاع الإنسانية الكارثية.

جدير بالذكر أن "صبحي" قد تنبأ من قبل وفاه كلا من القس مكاري يونان والإعلامي الكبير وائل الإبراشي والمستشارة تهاني الجبالي، والإعلامي الكبير إبراهيم حجازي والفنانة مها أبوعوف والموسيقار أحمد الحجار، وهو الأمر الذي حدث بالفعل، وتوقع العديد من الأحداث الأخرى المتعلقة بالشأن السياسي والفني وغيره.