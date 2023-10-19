كلام فى الهوا

الخميس 19/أكتوبر/2023 - 08:57 م 10/19/2023 8:57:39 PM

اقتربت هذه الزاوية من عامها الثانى، وقفز فى ذهنى سؤال ما الفائدة منها؟!! قلت: هذه الزاوية إذا لم تنفعك فلن تضرك، وإذا لم تُفرحك فلن تُحزنك وإذا لم تمدحك فلن تذمك، وأن الحكم والأقوال المأثورة التى جاءت بها تتماشى مع قول للسلف «إن الدنيا إذا كست أوكست، وإذا حلت أوحلت، فأياك إياك منها» وكما يقول عمر الفاروق -رضى الله عنه- «لا خير من قوم ليسوا بناصحين، ولا خير فى قوم لا يحبون النصح» فاعلم أن الطريق طويل وعلى كل شخص الاستعداد له وأن يجهز نفسه بما يحتاج فيه، لذلك عليك بنفسك والاستفادة من عيوب الناس، فلا تُعجب بغرورك ولا تفرح بما أنت فيه الآن، لأن دوام الحال من المحال، ولا تمشِ فى الأرض مرحاً وأعلم أن هناك أشخاصا أرفع منك، وإذا كنت اليوم فى عز وخير، فكم مات من هم أمنع وأقوى منك، وتواضع تكن كالنجم المرشد للمسافر، ولا تكن كالدخان الذى يعلو إلى طبقات الجو وهو وضيع. فإذا كنت لا تدرى قيمة ما يقال لك فى هذه الزاوية فاعلم ماذا صنعت الأيام بقوم قبلك، انظر كيف محت الرياح والأمطار مدنا، وأزيد فى هذا بياناً أن هذا مثل ساعة الموت انظر إلى مرارة الحسرات على التفريط واعلم أن مراقبة العواقب تُصلح النفس حتى لا تميل إلى الندم.

لم نقصد أحدا!!