أتلتيكو مدريد يصدم برشلونة ويحدد سعر بيع عقد جواو فيليكس

صدم الفريق الاول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره برشلونة، بشان موقفه من رحيل النجم البرتغالي جواو فيليكس للعملاق الكتالوني بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، وحدد الروخي بلانكوس مطالبه لرحيل نجمه.

أتلتيكو مدريد يحدد سعر بيع عقد جواو فيليكس

ينتهي تعاقد جواو فيليكس مع نادي برشلونة مع نهاية الموسم الجاري بالتحديد 30 يونيو من العام المقبل 2024، حيث يلعب على سبيل الإعارة لمدة موسم، ويرفض أتلتيكو مدريد رحيل لاعبه للبلوجرانا دون الحصول على مبلغ جيد.

ورغم تألق جواو فيليكس مع برشلونة خلال الفترة الماضية، إلا أن أتلتيكو مدريد لم يتلق أي عروض رسمية لضمه في الوقت الحالي من برشلونةن والذي أثار جدلًا واستغراب الجمهور الكتالوني الذي يعاني فريقه من أزمة مالية مؤخرًا.

وطلب نادي أتلتيكو مدريد الحصول على 127 مليون يورو من أجل الموافقة على انتقال جواو فيليكس لنادي برشلونة، وانه لن يقبل بأقل من ذلك تقريبًا خاصة وأن القيمة التسويقية للاعب وصلت مؤخرًا إلى 50 مليون يورو قبل إعارته للكتالوني.

خرج جواو فيليكس للإعارة للموسم الثاني على التوالي بعدما لعب لنادي تشيلسي في الموسم الماضي معارًا من أتلتيكو مدريد، مما يعني أن إمكانية انتقاله لبرشلونة أمر محتمل في حال موافقة العملاق الكتالوني على دفع مبلغ كبير لضمه، أو مقارب للمطلوب.