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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السبت.. مُحاكمة عاطل وزوجته مُتهمين بإنهاء حياة سائق لسرقة التوك توك الخاص به

بوابة الوفد الإلكترونية

تبدأ الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، يوم السبت، مُحاكمة عاطل وزوجته، لاتهامهما بإنهاء حياة سائق لسرقة التوك توك الخاص به بإحدى المناطق النائية وسط الزراعات

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وكانت جهات التحقيقات قد أحالت كلًا من ر.ج  - سباك، وهـ.ب.م.ا - ربة منزل لاتهامهما بإنهاء حياة المجني عليه ا.س.

ووفقًا لأوراق القضية تبين أنه في يوم 5 مايو 2023 بدائرة مركز شرطة دسوق بالنسبة للمتهم الأول قتل المجني عليه المذكور عمدًا مع سبق الإصرار والترصد على إثر مروره المتهم بأزمة مالية، وذلك بعدما بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيضًا «سكينا»، وأدوات مسحوق "فلفل حار" وحبلا.

وبحسب تفاصيل الواقعة فإن المُتهم الأول تربص للمجني عليه بالمكان المتفق عليه مع المتهمة الثانية، وما إن شاهده نثر المتهم الفلفل الحار في وجهه مما شل حركته.

وعقب ذلكعاجله بطعنة في رقبته، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه، و اشتركت المُتهمة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بطريقة الاستدراج والمساعدة.. وما إن لقي قبولها خططت مع المتهم على قتل المجني عليه وساعدته بأن استدرجته إلى مكان تنفيذ الجريمة.

 

 

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