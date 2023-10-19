الإنتهاء من تدريب أكثر من 920 متدرب بالأطقم الطبية الفنية والإدارية بسوهاج

اختتمت اليوم مديرية الصحة بسوهاج، فعاليات تدريب الأطقم الطبية الفنية والإدارية علي أعمال المبادرات الرئاسية التي تخدم ملايين المصريين بجميع الفئات العمرية وأحدثت تغيرات كبيرة في حياة الاف المرضي، ومازالت مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون الصحة العامة والمبادرات الرئاسية، والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية.

وزف الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج خبر سار لمواطني المحافظة بقرب تدشين المبادرة الرئاسية، للإكتشاف المبكر للأورام السرطانية والتي تناولها التدريب بصورة مكثفة لتنمية مهارات الكوادر الطبية والإدارية و كوادر التوعية والتثقيف الصحي التي سوف تشارك بالمبادرة .

وأوضح الدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن التدريب تم في 6 مراكز تدريب و بصورة يومية ومكثفة علي مدار اسبوع كامل حيث بدأ مطلع الأسبوع الجاري و انتهي اليوم الخميس 19 أكتوبر

وتم من خلال التدريبات تدريب اكثر من 920 متدرب ما بين طبيب وصيدلي ومدخل بيانات و مثقفات صحيات ورائدات ريفيات و كذلك الفرق الإشرافية