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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلماني: نفوض الرئيس لحماية الأمن القومي المصري ودعم الشعب الفلسطيني

النائب محمد رضا
النائب محمد رضا البنا

قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يدين ويرفض الانتهاكات والمجازر والمذابح التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والمدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ والتي تخالف كافة المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

تداعيات الأوضاع في غزة

وأضاف البنا، في كلمته اليوم، خلال الجلسة الطارئة التي دعا إليها مجلس النواب للنظر في تداعيات الأوضاع في غزة: "ستظل فلسطين في القلب وقضيتنا الأولى والأساسية،وستظل إسرائيل العدو الأبدي وجيشها المحتل سيقهر وسينتصر الشعب الفلسطيني ويسترد أراضيه المحتلة وستكون القدس عاصمة فلسطين".

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الرئيس السيسي يؤكد لقائد القيادة الوسطى الأمريكية ضرورة وقف التصعيد في غزة

وأعلن البنا، دعمه وتأييده لكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابع قائلا: "نفوض الرئيس في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، سيناء خط أحمر".

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وزارة الصحة في غزة: استشهاد 3785 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر حتى الآن

وأشاد بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر قمة القاهرة للسلام والذي سينعقد يوم السبت المقبل، والتي تعكس الدور الريادي لمصر في المنطقة ودورها المهم والمؤثر في القضية الفلسطينية.

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