الخارجية الفلسطينية: إطالة أمد الحرب تعطي فرصة للاحتلال لإبادة قطاع غزة

وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة جريمة تطهير عرقي ليس لها مثيل، مؤكدة أن إطالة أمد الحرب تعطي إسرائيل المزيد من الوقت لإبادة قطاع غزة بمن فيه، كما دعت لعقد مؤتمر دولي لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إلى "عقد مؤتمر دولي لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية".

وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، من أن "إطالة أمد الحرب ستعطي إسرائيل المزيد من الوقت لإبادة قطاع غزة بمن فيه"، معتبرة الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة جريمة تطهير عرقي ليس لها مثيل.

اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، إسرائيل بتعمد قصف مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة أمس الثلاثاء، والذي أدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني قال إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مستشفى الأهلي المعمداني في غزة".

بالإضافة إلى ذلك دعا الوزير الفلسطيني إلى "وقف سياسة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل تحاول التنصل من مسؤوليتها عما وصفتها بـ"المجزرة الوحشية"، التي ارتكبتها في المستشفى المعمداني في مدينة غزة، بهدف تحييد أي ضغط دولي لوقف العدوان على قطاع غزة، حتى تتمكن من الاستمرار في تنفيذ مخططها الاستراتيجي لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.

وطالبت بموقف دولي ينحاز إلى مبادئ حقوق الإنسان وإلى حقوق المواطنين المدنيين، يجبر إسرائيل على وقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية، وتزويد قطاع غزة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية.

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