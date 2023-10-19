مجلس" الإعلام والتحول الرقمي" يعلن دعمه للقضية الفلسطينية وقرارات السيسي

أعلنت مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي برئاسة الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب بكامل هيئاتها من مجلس أمناء وقيادات وأعضاء، أكاديميين وخبراء وطلاب، وممثليها بالمحافظات المختلفة وشركاء التعاون في الدول العربية والخارجية عن تأييدها الكامل ودعمها المطلق لقرارات الرئيس السيسي لحماية للأمن القومي المصري ودعما لاستقرار السلام بالمنطقة، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

مخططات الاحتلال الإسرائيلي

وبحسب بيان رسمي ، أكدت المؤسسة رفضها لكل مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادف إلي تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، لمخالفتها قواعد القانون الدولي الإنساني، وما يعد أيضا اعتداءا سافرا علي حدود الدولة وهو ترفضه مصر تحت أي ظرف .

كما أيدت المؤسسة في بيانها دعوة القيادة المصرية لطرفي الصراع بالعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بأنه لا حل إلا بالسلام العادل الذي يضمن حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم واستعادة ما سلبه الاحتلال منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.

وأشادت مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي بالحراك الشعبي الذي تمثل في خروج مظاهرات داعمة لقرارات القيادة السياسية للحفاظ على أرض الوطن، و تعبيرا عن رفض المصريين لمبدأ تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك إدانة الممارسات الإجرامية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين العزل.